Fabrizio Corona fa complimenti espliciti a Barbara D’Urso e lei reagisce in modo inaspettato (Di lunedì 14 settembre 2020) La stagione televisiva autunnale è iniziata e, dunque, sono ripresi tutti i programmai che i telespettatori seguono di più. Tra questi ci sono, certamente, quelli condotti da Barbara D’Urso che, da sempre seguitissimi, sono un passatempo importantissimo per chi da casa vive la televisione come una compagnia insostituibile. Fabrizio Corona fa complimenti espliciti a Barbara D’Urso Siamo abituati da tempo ad assistere agli scontri tra Barbara D’Urso e Fabrizio Corona che, da sempre, litigano con toni anche molto accesi. Ma da un po’, pare, che tra i due sia tornato il sereno tanto che Barbara D’Urso l’ha invitato, nonostante gli arresti domiciliari di ... Leggi su baritalianews (Di lunedì 14 settembre 2020) La stagione televisiva autunnale è iniziata e, dunque, sono ripresi tutti i programmai che i telespettatori seguono di più. Tra questi ci sono, certamente, quelli condotti daD’Urso che, da sempre seguitissimi, sono un passatempo importantissimo per chi da casa vive la televisione come una compagnia insostituibile.faD’Urso Siamo abituati da tempo ad assistere agli scontri traD’Urso eche, da sempre, litigano con toni anche molto accesi. Ma da un po’, pare, che tra i due sia tornato il sereno tanto cheD’Urso l’ha invitato, nonostante gli arresti domiciliari di ...

LAcquarius : RT @RobertoMerlino1: Domenica In riprende con la Venier ed ospiti Romina Power e la Goggi-etá media 69,5 anni. La D’Urso riprenderà con Fab… - DanilaCantele : RT @RobertoMerlino1: Domenica In riprende con la Venier ed ospiti Romina Power e la Goggi-etá media 69,5 anni. La D’Urso riprenderà con Fab… - zazoomblog : Fabrizio Corona a Live #nonèladurso: “Zaniolo sei un guerriero non mollare!” - #Fabrizio #Corona ##nonèladurso: - SmorfiaDigitale : Fabrizio Corona fa delle avance a Barbara D'Urso ma commette una gaffe, lei risp... - INSTABILOBOSS : Come giudice al posto di Cecchi Paone avrei messo Brian De Palma. Perche' se Fabrizio Corona si comporta cosi la co… -