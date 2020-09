Violento scontro tra un motorino e un’auto: Ettore è morto a soli 20 anni (Di domenica 13 settembre 2020) Ennesimo dramma sulle strade italiane e la vittima è un giovanissimo. Un ragazzo di 20 anni è morto nello scontro tra il suo motorino ed un’auto ferma Forse una disattenzione, forse l’alta velocità, potrebbero essere le cause, o concause del drammatico incidente avvenuto nella notte ad Anacapri costato la vita ad un giovanissimo. Il ragazzo, … L'articolo Violento scontro tra un motorino e un’auto: Ettore è morto a soli 20 anni NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di domenica 13 settembre 2020) Ennesimo dramma sulle strade italiane e la vittima è un giovanissimo. Un ragazzo di 20nellotra il suoed un’auto ferma Forse una disattenzione, forse l’alta velocità, potrebbero essere le cause, o concause del drammatico incidente avvenuto nella notte ad Anacapri costato la vita ad un giovanissimo. Il ragazzo, … L'articolotra une un’auto:20NewNotizie.it.

Un giovane calciatore, Ettore Gargiulo, di 20 anni, è morto la notte scorsa ad Anacapri in un incidente stradale avvenuto in via Orlandi. Il ragazzo era a bordo dello scooter quando si è scontrato con ...

Roatto, pensionato di 64 anni muore sulla moto contro un trattore

Forse un sorpasso all’origine del violento scontro che ieri sera è costato la vita ad un pensionato di 64 anni di Roatto, Antonio Migliore. L’uomo stava viaggiando a bordo della sua moto Guzzi e stava ...

