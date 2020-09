UFFICIALE – Lecce | dall’Hacken arriva Leonard Zuta

(Di domenica 13 settembre 2020), dall’Hacken: le parti hanno trovato un accordo biennale con opzione sul terzo anno Altro colpo in entrata per il: dall’Hacken èto. Il calciatore ha sostenuto le visite mediche e ha firmato un contratto biennale. Ecco la nota: «L’U.S.comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatorenell’ultima stagione all’Hacken. Il giocatore, che ha già sostenuto le visite mediche, ha sottoscritto un accordo biennale con opzione per l’anno successivo». Leggi su Calcionews24.com

Altro colpo in entrata per il Lecce: dall'Hacken è arrivato Leonard Zuta. Il calciatore ha sostenuto le visite mediche e ha firmato un contratto biennale. Ecco la nota ufficiale: «L'U.S. Lecce comunic ...