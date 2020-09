Tutto su mia madre debutta su Rai 3 con la storia di Vania e Maria Giulia

(Di domenica 13 settembre 2020) Quando conosciamo davvero ladella nostra mamma, quanto potremmo scoprire con le domande giuste? Se lo sono chiesto gli autori del nuovo programma di Rai 3, “su mia”, il nuovo docu-reality prodotto da Stand By Me che andrà in onda dal 14 settembre alle 20.25 – dal lunedì al venerdì per sei settimane. Dove ci porta questo reality? Alla scoperta di alcune storie, si parte con quella disu miaracconta le vite ordinarie e allo stesso tempo straordinarie delle mamme italiane, restituendo un ritratto emozionante e sorprendente di quella che è, da sempre, la figura fondamentale nella vita di ciascuno e la spina dorsale su cui si regge la nostra società: ...

matteosalvinimi : L'auspicio, fortissimo e con tutto il cuore, è che venga riconosciuta la legittima difesa a una persona pacifica e… - chetempochefa : “La malattia di mio figlio Noah ha cambiato la mia percezione della vita. Per affrontare la situazione mi sono ispi… - belconomy : RT @before2000: Mia figlia partorirà a giorni e io dovrò stare fuori dall'ospedale x strada, la rivedrò a casa. Io vi maledirò ogni giorno… - xilax65 : RT @before2000: Mia figlia partorirà a giorni e io dovrò stare fuori dall'ospedale x strada, la rivedrò a casa. Io vi maledirò ogni giorno… - Iron8292 : @nondirmelo Ah ecco!!! Perdona la mia ignoranza sarda, ma devo prendere qualche lezione perché ho dimenticato tutto… -

Ultime Notizie dalla rete : Tutto mia

Agenzia ANSA

Naomi Osaka ha conquistato lo US Open 2020. Terzo Slam della carriera e secondo a New York per la giapponese, che ha sconfitto in finale la bielorussa Victoria Azarenka. Un successo in rimonta per Osa ...Inviato da Alessia Marciano – Vorrei che lunedì 14 settembre tutti gli inviati dei tg e delle grandi testate giornalistiche italiane, si recassero fuori le scuole per rendere noto quanti docenti manch ...