Sedicenne scomparsa nell' Adda | proseguono le ricerche

(Di domenica 13 settembre 2020) Sondrio, 13 settembre 2020 - L'impiego di forze messo in campo dalla prefettura di Sondrio è stato imponente sia ieri che oggi, ma Hafsa Daoud Ben , la 15enne di nazionalità marocchina inghiottita dal ...

IL GIORNO

Sondrio, 13 settembre 2020 - L'impiego di forze messo in campo dalla prefettura di Sondrio è stato imponente sia ieri che oggi, ma Hafsa Daoud Ben, la 15enne di nazionalità marocchina inghiottita dal ...La prefettura di Sondrio ha messo in campo, oggi e domani, un'autentica task-force per le ricerche della 15enne Hafsa Ben Daoud, scomparsa nelle acque del fiume Adda il primo settembre a Sondrio, e ch ...