Scuola e sanità. Sui social non si parla d'altro

Leggi su agi

(Di domenica 13 settembre 2020) AGI - Il Recovery Fund prevede 209 miliardi di risorse per l'Italia e il nostro Governo sta lavorando a un piano dettagliato di investimenti per definire l'impiego delle risorse che l'Unione Europea metterà disposizione. I progetti dovranno essere consegnati ufficialmente entro il 15 ottobre in sede europea per accedere ai prefinanziamenti, nel frattempo circolano le prime ipotesi e indicazioni. Si tratta di un piano basato su 5 assi, 3 verticali e 2 trasversali, come confermato dal Ministro della Salute, Roberto Speranza: "I tre assi verticali sono: territorio e; di prossimità; ospedali in rete; salute e ambiente. Mentre i due 2 assi trasversali sono: conoscenza per la salute e innovazione digitale per il Servizio sanitario nazionale". Oggi al lavoro a @Palazzo Chigi per definire le linee guida del #RecoveryPlan, guardando al futuro ...