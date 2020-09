Parma-Genoa 1-0 | la decide Karamoh

Leggi su alfredopedulla

(Di domenica 13 settembre 2020) Vittoria di misura delsul, nel test stagionale di Collecchio. Are la gara, subentrato nel secondo tempo: bravo l’ex Inter a finalizzare da centro area un’azione insistita. Sul finale liguri vicini al pari, ma il diagonale di Zajc termina a lato. Piccola nota stonata per il, oltre la sconfitta: infortunio per Pandev, ma sembra nulla di grave. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.