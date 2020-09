Napoli, Gattuso ha scelto l’esterno destro: affare in chiusura (Di domenica 13 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – L’attaccante del Watford Gerard Deulofeu nel mirino del Napoli. L’esterno offensivo non resterà nel club inglese dopo la retrocessione in Championship e il suo futuro sembrerebbe tingersi d’azzurro. Per Boga ci vogliono molti soldi ed è difficile convincere il Sassuolo, mentre per arrivare a Deulofeu, reduce anche dalla rottura parziale del legamento crociato nello scorso mese di marzo, potrebbe essere più semplice e così l’agente del calciatore ha contattato la dirigenza azzurra per capire l’eventuale disponibilità nel trattare il suo ritorno in Italia. Il nome di Deulofeu piace a Gattuso, in quanto esterno d’attacco di qualità, e in caso di condizioni favorevoli potrebbe esserci un’accelerata per il suo ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 13 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti– L’attaccante del Watford Gerard Deulofeu nel mirino del. L’esterno offensivo non resterà nel club inglese dopo la retrocessione in Championship e il suo futuro sembrerebbe tingersi d’azzurro. Per Boga ci vogliono molti soldi ed è difficile convincere il Sassuolo, mentre per arrivare a Deulofeu, reduce anche dalla rottura parziale del legamento crociato nello scorso mese di marzo, potrebbe essere più semplice e così l’agente del calciatore ha contattato la dirigenza azzurra per capire l’eventuale disponibilità nel trattare il suo ritorno in Italia. Il nome di Deulofeu piace a, in quanto esterno d’attacco di qualità, e in caso di condizioni favorevoli potrebbe esserci un’accelerata per il suo ...

DiMarzio : Futuro #Milik e #Koulibaly, le parole di #Gattuso - Sport_Mediaset : #Napoli Possibile isolamento precauzionale per #Gattuso e giocatori ?? A rischio i prossimi impegni della squadra ??… - Gazzetta_it : #Mercato #Napoli vicino a #Szoboszlai: gioiello in arrivo alla corte di Gattuso - _SiGonfiaLaRete : Napoli, #Deulofeu può arrivare in prestito. C'è il gradimento di Gattuso - news24_napoli : Tuttosport – Arriverà un esterno in prestito: si può chiudere per… -