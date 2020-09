L’Uefa fa gli auguri di compleanno a Cannavaro: “Ultimo difensore a vincere il Pallone d’oro” (Di domenica 13 settembre 2020) Fabio Cannavaro spegne oggi 47 candeline. Capitano della Nazionale nella cavalcata in Germania del 2006, l’ex difensore di Inter, Juventus e Real Madrid, è nato il 23 settembre del 1973. Così poco fa, attraverso la pagina ufficiale Instagram della Champions League, l’Uefa ha fatto i suoi personali auguri al campione napoletano: “Ultimo difensore a vincere il Pallone d’oro”. Visualizza questo post su Instagram The last defender to win Ballon d’Or Un post condiviso da UEFA Champions League (@championsleague) in data: 13 Set 2020 alle ore 8:16 PDT Foto: Twitter Uefa L'articolo L’Uefa fa gli auguri di compleanno a Cannavaro: “Ultimo ... Leggi su alfredopedulla (Di domenica 13 settembre 2020) Fabiospegne oggi 47 candeline. Capitano della Nazionale nella cavalcata in Germania del 2006, l’exdi Inter, Juventus e Real Madrid, è nato il 23 settembre del 1973. Così poco fa, attraverso la pagina ufficiale Instagram della Champions League, l’Uefa ha fatto i suoi personalial campione napoletano: “Ultimoild’oro”. Visualizza questo post su Instagram The last defender to win Ballon d’Or Un post condiviso da UEFA Champions League (@championsleague) in data: 13 Set 2020 alle ore 8:16 PDT Foto: Twitter Uefa L'articolo L’Uefa fa glidi: “Ultimo ...

cortomuso : @federicod1vita @GliEhuilibri Eh ma non capisci che non devi essere felice se vanno in campo gli stessi. Perché vuo… - paolinoMrT : @AldoRivalta Non conoscendo gli accordi con la UEFA sui vari bilanci meglio evitare valutazioni sul tema. Ci sta ch… - ildumba : @only_redblack Anche l'operazione Tonali è un macigno su questo bilancio, sanno loro cosa gli chiede la UEFA, non n… - SilviaPrato1 : RT @CN29vfarsopoli: 'Ce l’ho con la UEFA, se un mio calciatore dovesse tornare positivo da qualche Nazionale, allora saranno guai storici.… - Chicca141002 : RT @CN29vfarsopoli: 'Ce l’ho con la UEFA, se un mio calciatore dovesse tornare positivo da qualche Nazionale, allora saranno guai storici.… -

Ultime Notizie dalla rete : L’Uefa gli L'Ajax valuta la richiesta danni all'Uefa per l'eliminazione in Champions Calcio e Finanza