Lucia Azzolina e il problema che sta nascondendo

(Di domenica 13 settembre 2020) C'è unserio del quale il Ministro dell'Istruzione,, non ha fatto cenno, anche se presumo ne sia a conoscenza. Parlo dell'insegnante di sostegno per gli studenti disabili, con piccole o grandi inefficienze. Per questi ragazzi, l'insegnante di sostegno è importante quanto uno di famiglia. È la persona sulla quale far conto e dalla quale non temere rimbrotti. Ebbene, la Ministra, o chi per lei, dovrebbe fare molta attenzione a questoe se ha un attimo di tempo provi a guardare quanti ragazzi disabili si trovano in questi giorni con un nuovo insegnante di sostegno. Ripeto: non è una buona cosa, anzi pessima.