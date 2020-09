Incidente GP Mugello, Giovinazzi: “Che paura!” (Di domenica 13 settembre 2020) Incidente GP Mugello 2020 – Caos e paura al Mugello per i due incidenti avvenuti nelle prime fasi del gran premio. Tra i tanti a farne le spese anche Max Verstappen, che nei primi metri di gara aveva subito avvertito cali di potenza del suo motore. Dopo la partenza, Verstappen alla seconda curva è stato speronato dall’Alfa di Raikkonen, a sua volta venuta a contatto con l’Alpha Tauri di Pierre Gasly e dalla Haas di Grosjean. L’olandese e il francese motorizzati Honda sono stati immediatamente costretti al ritiro. Davanti invece Sainz è stato vittima di un contatto con Stroll, girandosi è stato preso in pieno da Sebastian Vettel. Fondo rovinato per lo spagnolo e ala rotta per il tedesco. Dopo la SC ulteriore caos: Valtteri Bottas ha ritardato fino alla linea del traguardo ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 13 settembre 2020)GP2020 – Caos e paura alper i due incidenti avvenuti nelle prime fasi del gran premio. Tra i tanti a farne le spese anche Max Verstappen, che nei primi metri di gara aveva subito avvertito cali di potenza del suo motore. Dopo la partenza, Verstappen alla seconda curva è stato speronato dall’Alfa di Raikkonen, a sua volta venuta a contatto con l’Alpha Tauri di Pierre Gasly e dalla Haas di Grosjean. L’olandese e il francese motorizzati Honda sono stati immediatamente costretti al ritiro. Davanti invece Sainz è stato vittima di un contatto con Stroll, girandosi è stato preso in pieno da Sebastian Vettel. Fondo rovinato per lo spagnolo e ala rotta per il tedesco. Dopo la SC ulteriore caos: Valtteri Bottas ha ritardato fino alla linea del traguardo ...

SkySportF1 : RIPARTENZA CON INCIDENTE Bandiera rossa I dettagli: - Network_Easy : RT @Network_Easy: INCIDENTE di gara o da SANZIONARE? - Analizzo il crash di Pirelli cup al Mugello - MarkAlright : RT @FormulaPassion: #F1 | #Sainz e l'incidente al via #TuscanGP - CretellaRoberta : F1: caos al Mugello, nuova bandiera rossa. Hamilton in testa: Fuori Verstappen. Nuovo stop per un nuovo e brutto in… - FormulaPassion : #F1 | #Sainz e l'incidente al via #TuscanGP -