Il Parlamento del 1963 e quello del 2020

(Di domenica 13 settembre 2020) L’attuale numero dei componenti del, 945, non fu scritto nella Costituzione entrata in vigore l’1 gennaio del 1948. L’assemblea Costituente che la scrisse e approvò stabilì solo un numero variabile in base a quanti erano gli abitanti nel nostro Paese. Fu una legge dela fissare il numero in 945, 630 alla Camera e 315 al Senato. Eravamo in un’altra epoca, si può dire che neltutto il mondo era diverso, l’Italia aveva un’organizzazione istituzionale differente e molto meno articolata e plurale di come è invece oggi. Non si eleggevano direttamente i sindaci, i cittadini non eleggevano i parlamentari europei e soprattutto non c’erano le Regioni con i consiglieri e i presidenti scelti dagli elettori. Inoltre, come ha recentemente detto l’ex ...