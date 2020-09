Domenica Live è l'appendice rosa di Pomeriggio 5 tutta da gustare (Di domenica 13 settembre 2020) ... Leggi su blogo (Di domenica 13 settembre 2020) ...

matteosalvinimi : La nostra domenica inizia da Palo del Colle (Bari), un abbraccio Amici! ?? LIVE ?? - juventusfc : Segnatevi data e ora! ?? Domenica, 10.30, bianconeri in campo ?? @NovaraChannel! La partita sarà a porte chiuse, m… - matteosalvinimi : La nostra domenica pugliese non si ferma: seguiteci in diretta da Taranto. Alle poltrone di Pd e 5Stelle rispondiam… - tempoweb : #DomenicaLive, #Soleil contro #Iannone. E spunta la lettera choc di un paparazzo - zazoomblog : Domenica Live diretta prima puntata 13 settembre 2020: Enzo e Fly - #Domenica #diretta #prima #puntata… -