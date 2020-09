De Ligt non vede l’ora: «Spero di recuperare in fretta per unirmi alla squadra» (Di domenica 13 settembre 2020) Matthijs de Ligt, difensore della Juve, ha scritto un messaggio dopo l’amichevole con il Novara alla Continassa C’era anche Matthijs de Ligt ad assistere all’amichevole tra Juve e Novara questa mattina. Il difensore olandese è ancora ai box dopo l’operazione alla spalla. Attraverso il suo profilo Instagram, il calciatore della Juve ha scritto queste parole: «Ottima buona partita prima dell’inizio della stagione per i ragazzi. Spero di recuperare nel modo migliore e in fretta per unirmi presto alla squadra». View this post on Instagram Good last game before the season starts for the boys. I hope ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 13 settembre 2020) Matthijs de, difensore della Juve, ha scritto un messaggio dopo l’amichevole con il NovaraContinassa C’era anche Matthijs dead assistere all’amichevole tra Juve e Novara questa mattina. Il difensore olandese è ancora ai box dopo l’operazionesp. Attraverso il suo profilo Instagram, il calciatore della Juve ha scritto queste parole: «Ottima buona partita prima dell’inizio della stagione per i ragazzi.dinel modo migliore e inperpresto». View this post on Instagram Good last game before the season starts for the boys. I hope ...

andrealoca77 : @EpyAle Più che altro non mi è chiaro come si possa dimostrare che si difende più alti senza Chiellini e Bonucci qu… - Marco1263733669 : @Delpinsky @Gloria_juve Oddio, solo cr7 37 goal esplosione Bentancur e de ligt e pirlo questo anno non partira da 0… - CryPaolo : RT @juventusfans: A bordocampo vicino a Pirlo ci sono gli infortunati (sulla via del rientro) Dybala e De Ligt. Khedira non c’è. - Simonemercuri0 : RT @juventusfans: A bordocampo vicino a Pirlo ci sono gli infortunati (sulla via del rientro) Dybala e De Ligt. Khedira non c’è. - psichedelia95 : RT @juventusfans: A bordocampo vicino a Pirlo ci sono gli infortunati (sulla via del rientro) Dybala e De Ligt. Khedira non c’è. -

Ultime Notizie dalla rete : Ligt non Quando torna de Ligt dall'infortunio? I tempi di recupero Goal.com The Witcher 3, sbucata una Light Edition: di cosa si tratta?

Una manciata di giorni fa, CD Projekt RED ha diffuso alcuni dettagli relativi alla versione next-gen del suo ormai celebre The Witcher 3: Wild Hunt, previsto prossimamente anche su PS5 e Xbox Series X ...

Besciamella light pronta in soli 5 minuti

Siete alla ricerca di una salsa che possa essere usata per preparare delle gustose pietanze, ma non volete rinunciare alla linea? Ecco di seguito la ricetta per cucinare una besciamella light pronta i ...

Una manciata di giorni fa, CD Projekt RED ha diffuso alcuni dettagli relativi alla versione next-gen del suo ormai celebre The Witcher 3: Wild Hunt, previsto prossimamente anche su PS5 e Xbox Series X ...Siete alla ricerca di una salsa che possa essere usata per preparare delle gustose pietanze, ma non volete rinunciare alla linea? Ecco di seguito la ricetta per cucinare una besciamella light pronta i ...