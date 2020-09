(Di sabato 12 settembre 2020) foto di repertorio, Stavano prelevando glicontenuti neidie vario materiale in rame, per questo i carabinieri della sezione radiomobile della Compagnia di Torre ...

crispadafora : RT @NapoliToday: #Cronaca Rubavano spiccioli dai distributori di bibite: arrestati - NapoliToday : #Cronaca Rubavano spiccioli dai distributori di bibite: arrestati -

Ultime Notizie dalla rete : Rubavano spiccioli

NapoliToday

Stavano prelevando gli spiccioli contenuti nei distributori di bibite e vario materiale in rame. Prima che potessero dileguarsi i due sono stati arrestati e ristretti in camera di sicurezza in attesa ...Stavano prelevando gli spiccioli contenuti nei distributori di bibite e vario materiale in rame, per questo i carabinieri della sezione radiomobile della Compagnia di Torre Annunzia hanno arrestato du ...