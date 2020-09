Roma, chiuso noto bar di Torpignattara: ogni notte si trasformava in discoteca clandestina frequentata da pregiudicati (Di sabato 12 settembre 2020) Sabato scorso gli agenti della Polizia di Stato del commissariato Torpignattara, diretto da Giuseppe Amoruso, coadiuvati da personale del V gruppo Roma Capitale, hanno sottoposto a sequestro preventivo, ai sensi dell’art. 321 c.p.p., un locale notturno sito in via Casilina e deferito all’autorità giudiziaria il gestore, poiché a seguito di un controllo sono emerse inadempienze e fattispecie di reato tali da mettere a repentaglio la salute e l’incolumità pubblica. Tale esercizio, nonostante fosse sprovvisto della relativa licenza, ogni notte si trasformava in una discoteca con una vera e propria consolle da D.J., dove gli avventori ballavano fino a mattina inoltrata nonostante la sala non fosse dotata di un’uscita di sicurezza. Già in ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 12 settembre 2020) Sabato scorso gli agenti della Polizia di Stato del commissariato, diretto da Giuseppe Amoruso, coadiuvati da personale del V gruppoCapitale, hanno sottoposto a sequestro preventivo, ai sensi dell’art. 321 c.p.p., un locale notturno sito in via Casilina e deferito all’autorità giudiziaria il gestore, poiché a seguito di un controllo sono emerse inadempienze e fattispecie di reato tali da mettere a repentaglio la salute e l’incolumità pubblica. Tale esercizio, nonostante fosse sprovvisto della relativa licenza,siin unacon una vera e propria consolle da D.J., dove gli avventori ballavano fino a mattina inoltrata nonostante la sala non fosse dotata di un’uscita di sicurezza. Già in ...

