Ragazzo di colore in piazza con Salvini: «Processate anche me». Schiaffo alla sinistra (Di sabato 12 settembre 2020) Matteo Salvini arriva anche a Matera per sostenere il candidato sindaco del centrodestra Rocco Sassone. L’ex ministro degli Interni, sui social, condivide le foto della folla che lo accoglie. In piazza ci sono tanti volti sorridenti di uomini, donne e ragazzi. Si parla di lavoro, futuro, scuola e immigrazione. In tanti si mettono in fila per il selfie di rito. Tra i tantissimi scatti della folla c’è anche una foto-simbolo di un Ragazzo di colore con palloncino blu e maglietta “Processate anche me”. Per la sinistra è uno Schiaffo. Si parla di immigrazione e sbarchi, e Salvini che poi pubblica la foto si mostra soddisfatto: «Bellissima, grazie! Meno 21 al mio ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 12 settembre 2020) Matteoarrivaa Matera per sostenere il candidato sindaco del centrodestra Rocco Sassone. L’ex ministro degli Interni, sui social, condivide le foto della folla che lo accoglie. Inci sono tanti volti sorridenti di uomini, donne e ragazzi. Si parla di lavoro, futuro, scuola e immigrazione. In tanti si mettono in fila per il selfie di rito. Tra i tantissimi scatti della folla c’èuna foto-simbolo di undicon palloncino blu e maglietta “me”. Per laè uno. Si parla di immigrazione e sbarchi, eche poi pubblica la foto si mostra soddisfatto: «Bellissima, grazie! Meno 21 al mio ...

Si è conclusa la mattinata più difficile di tutte. Quella dell'ultimo saluto al giovane Willy. Un silenzio surreale ha atteso l'arrivo della salma del ragazzo all'interno del campo sportivo di Paliano ...

