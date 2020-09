Preliminari Europa League 2020/2021: Shamrock Rovers-Milan in esclusiva su Dazn (Di sabato 12 settembre 2020) Il debutto stagionale del Milan in Europa League vedrà opposta la compagine guidata da Stefano Pioli allo Shamrock Rovers, incontro valido per il primo turno dei Preliminari. I vertici di Dazn hanno deciso di acquistare i diritti per trasmette il match, così da garantire ai tifosi rossoneri la visione in diretta dell’evento. La piattaforma streaming detiene un ruolo di leader in Italia e l’affermazione anche in campo europeo non sorprende, prendendo in considerazione le ambizioni di un simil-colosso in ambito di trasmissione sportiva. L’intero percorso del Milan ai Preliminari verrà offerto da Dazn, dunque anche in previsione di un passaggio del turno e successiva sfida in onda il ... Leggi su sportface (Di sabato 12 settembre 2020) Il debutto stagionale delinvedrà opposta la compagine guidata da Stefano Pioli allo, incontro valido per il primo turno dei. I vertici dihanno deciso di acquistare i diritti per trasmette il match, così da garantire ai tifosi rossoneri la visione in diretta dell’evento. La piattaforma streaming detiene un ruolo di leader in Italia e l’affermazione anche in campo europeo non sorprende, prendendo in considerazione le ambizioni di un simil-colosso in ambito di trasmissione sportiva. L’intero percorso delaiverrà offerto da, dunque anche in previsione di un passaggio del turno e successiva sfida in onda il ...

