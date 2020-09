Lapo Elkann, la tenera dedica alla compagna Joana: “Non potevo chiedere di meglio” (Di sabato 12 settembre 2020) Profondo, totalizzante, passionale e sì, diciamolo, anche salvifico: l’amore che lega Lapo Elkann e Joana Lemos sembra essere uno di quelli destinati a durare. Pare aver preso le forme di quel tipo di sentimento che arriva e stravolge la vita in meglio, cancellando con un colpo di spugna tante difficoltà e imponendosi in modo luminoso, chiaro, intenso. A farlo intendere non sono solo gli scatti rubati dai paparazzi, che hanno seguito Lapo Elkann passo per passo durante l’estate immortalandolo in atteggiamenti tenerissimi con Joana. E a dirla tutta, non sono neanche i baci e le coccole che i due si sono scambiati alla luce del sole. Ciò che fa comprendere quanto il sentimento tra l’imprenditore e la manager e attivista (ex ... Leggi su dilei (Di sabato 12 settembre 2020) Profondo, totalizzante, passionale e sì, diciamolo, anche salvifico: l’amore che legaLemos sembra essere uno di quelli destinati a durare. Pare aver preso le forme di quel tipo di sentimento che arriva e stravolge la vita in meglio, cancellando con un colpo di spugna tante difficoltà e imponendosi in modo luminoso, chiaro, intenso. A farlo intendere non sono solo gli scatti rubati dai paparazzi, che hanno seguitopasso per passo durante l’estate immortalandolo in atteggiamenti tenerissimi con. E a dirla tutta, non sono neanche i baci e le coccole che i due si sono scambiatiluce del sole. Ciò che fa comprendere quanto il sentimento tra l’imprenditore e la manager e attivista (ex ...

