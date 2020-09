«Grande Fratello Vip 5»: ecco i favoriti per la vittoria (sulla carta) (Di sabato 12 settembre 2020) La porta rossa deve ancora aprirsi, ma i pronostici sono già belli e pronti. La quinta edizione del Grande Fratello Vip, che salvo imprevisti – poche ore fa è stata resa nota la positività al Covid di un addetto ai lavori – dovrebbe debuttare lunedì 14 settembre in prima serata su Canale 5, avrebbe già un favorito: si tratta di Tommaso Zorzi che, secondo Stanleybet.it, è il candidato principale per la vittoria con una quotazione di 4,00. Lo segue, a sorpresa, Paolo Brosio (4,50) e l’influencer Denis Dosio (5,00), apprezzatissimo dal pubblico più giovane. Leggi su vanityfair (Di sabato 12 settembre 2020) La porta rossa deve ancora aprirsi, ma i pronostici sono già belli e pronti. La quinta edizione del Grande Fratello Vip, che salvo imprevisti – poche ore fa è stata resa nota la positività al Covid di un addetto ai lavori – dovrebbe debuttare lunedì 14 settembre in prima serata su Canale 5, avrebbe già un favorito: si tratta di Tommaso Zorzi che, secondo Stanleybet.it, è il candidato principale per la vittoria con una quotazione di 4,00. Lo segue, a sorpresa, Paolo Brosio (4,50) e l’influencer Denis Dosio (5,00), apprezzatissimo dal pubblico più giovane.

Pontifex_it : Alle volte occorre un amore più grande per recuperare il fratello. Nel #VangeloDiOggi (Mt 18,15-20) Gesù ci invita… - stanzaselvaggia : Salvini che accusa qualcuno di usare la scena mediatica in modalità Grande Fratello è la migliore gag comica del gi… - davidealgebris : Il Prediente del Consiglio non sa quante persone sono Morte di Covid in Italia. Corretto continua a sbagliare. Ques… - infoitcultura : Grande Fratello Vip, Morgan dice no. 'Rifiutata grossa somma di denaro' - infoitcultura : Grande Fratello Vip, rifiuta per soldi ma c’è mistero sul vero motivo -