Cisterna di Latina Donna straniera positiva al test rapido ma è un falso allarme | ecco com’è andata

(Di sabato 12 settembre 2020) Non è risultataal tampone molecolare l’utente dei Servizi Sociali sospettata di aver contratto il virus COVID-19. Come noto, nella giornata di ieri, gli uffici dei Servizi Sociali sono rimasti chiusi per consentire l’immediata sanificazione dei locali a causa dell’accoglienza e presa in carico da parte del Servizio di una giovaneche, successivamente, è risultataaldi rilevamento del Covid-19 effettuato al momento della sua collocazione presso una struttura protetta. Sono stati quindi subito posti in quarantena in via precauzionale i due professionisti entrati in contatto con l’utente dando il via a tutte le procedure del protocollo di messa in sicurezza. Contemporaneamente si è proceduto ad ...