Cagliari-Roma | Di Francesco | “Mostrato un’ottima intensità”

(Di sabato 12 settembre 2020) “Abbiamo mostrato un’ottima intensità, specialmente nel primo tempo“. Eusebio Disi dice soddisfatto della performance del suonel test della Sardegna Arena conclusosi sul 2-2 contro la. “Nella parte iniziale del secondo tempo abbiamo fatto un po’ fatica, poi ci siamo ripresi, le tante sostituzioni hanno spezzato un po’ il ritmo – spiega Di-. Potevamo segnare e prendere qualche gol in più, dobbiamo ancora migliorare nella fase di uscita in palleggio, ma è normale: siamo ad inizio stagione, viene fuori qualche piccolo errore che va limato una volta raggiunta una superiore condizione fisica“. E sui segnali positivi: “Mi è piaciuta sicuramente l’attenzione con la quale i ragazzi stanno seguendo me e il ...

Uno-due tra Karsdorp e Ünder, cross rasoterra dell'olandese, Dzeko manca il pallone ma alle sue spalle c'è Mkhitaryan che deposita in rete per il pareggio. Eusebio Di Francesco. . ROMA (4-2-3-1): Pau ...Andrea Tentoni, ex attaccante fra le altre della Cremonese, è stato intervistato da TMW. Queste le sue dichiarazioni sulla possibile outsider di quest'anno: "Roma e Fiorentina secondo me possono inser ...