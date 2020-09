Barcellona, Koeman: «Messi sta allenando bene ma deve migliorare» (Di sabato 12 settembre 2020) Ronald Koeman ha parlato della condizione fisica di Lionel Messi: le dichiarazioni dell’allenatore del Barcellona Ronald Koeman, allenatore del Barcellona, ha parlato al termine del match contro il Gimnastic. PRESTAZIONE – «Tutti hanno giocato 45′, ma manca la forma fisica. Ho visto diverse cose che mi sono piaciute, come il gioco sviluppato sulle corsie esterne. Tutti i giocatori hanno chiuso il match senza problemi fisici». Messi – «Ha mostrato di avere lo stesso spirito del primo giorno, si è allenato bene anche durante il giorno di riposo, ma deve migliorare a livello fisico come tutti». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di sabato 12 settembre 2020) Ronaldha parlato della condizione fisica di Lionel: le dichiarazioni dell’allenatore delRonald, allenatore del, ha parlato al termine del match contro il Gimnastic. PRESTAZIONE – «Tutti hanno giocato 45′, ma manca la forma fisica. Ho visto diverse cose che mi sono piaciute, come il gioco sviluppato sulle corsie esterne. Tutti i giocatori hanno chiuso il match senza problemi fisici».– «Ha mostrato di avere lo stesso spirito del primo giorno, si è allenatoanche durante il giorno di riposo, maa livello fisico come tutti». Leggi su Calcionews24.com

