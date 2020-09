Vacanze finite pure in Tv Tra vecchie conferme e volti nuovi Partita la sfida dei palinsesti autunnali

Leggi su lanotiziagiornale

(Di venerdì 11 settembre 2020) E finalmente è ril’agognata stagione televisiva che in verità non si è mai veramente fermata: quest’estate, infatti, tra le emergenze Covid, i decreti governativi, il Recovery Fund, il Mes ma anche i numerosi fatti di cronaca e politica nazionali e internazionali, l’attività televisiva è stata incessante e ha messo a dura prova i format informativi. A tenere botta, in particolare, ci sono stati in particolare Veronica Gentili, sempre presente con Stasera Italia News su Rete 4, Parenzo e Telese con In Onda su La7, Luca Salerno al Tg2 Post, Barbara Capponi e Alessandro Baracchini a Unomattina Estate, Marcello Masi e Andrea Delogu puntuali con La Vita in diretta estate su Rai Uno, senza dimenticare Roberto Vicaretti positivo in Agorà Estate su Rai Tre e Francesco Magnani a L’aria che tira Estate e ...