UFFICIALE Marchizza Sassuolo | rinnovo e prestito allo Spezia

Il Sassuolo ha rinnovato il contratto di Marchizza fino al 2025: il difensore si è poi trasferito in prestito allo Spezia. Il comunicato «L'Unione Sportiva Sassuolo Calcio comunica il rinnovo contrattuale delle prestazioni sportive del seguente calciatore neroverde: Riccardo Marchizza ('98, difensore) fino al 30 Giugno 2025. Il calciatore è stato poi ceduto in prestito allo Spezia Calcio».

