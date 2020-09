"Piena fiducia nei magistrati". Salvini, cambio di registro (e cannonata a Palamara) (Di venerdì 11 settembre 2020) Assedio continuo contro la Lega di Matteo Salvini. L'ultimo atto, l'arresto di tre commercialisti vicini al Carroccio coinvolti in un'inchiesta milanese sulla vicenda Lombardia Film Commission e la compravendita di un immobile a Cormano, nel Milanese. A loro sono contestati a vario titolo i reati di peculato, turbata libertà nel procedimento di scelta del contraente e sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte. La reazione del leader è arrivata nella mattinata di venerdì 11 settembre. Intervenuto a Radio Anch'Io su Rai Radio 1, a proposito dei tre commercialisti coinvolti nell'inchiesta, Salvini ha tagliato corto: "Siamo tranquillissimi, da anni cercano soldi in Svizzera, Lussemburgo, Liechtenstein e non trovano mai nulla. Ho Piena fiducia nella magistratura, non sono tutti ... Leggi su liberoquotidiano

