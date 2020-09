Outer Wilds, What Remains of Edith Finch e molti altri! Annapurna Interactive celebra 5 anni con un bundle capolavoro (Di venerdì 11 settembre 2020) Annapurna Interactive, il publisher dietro gli acclamati What Remains of Edith Finch e Outer Wilds, ha annunciato un paio di cofanetti speciali per PS4 per festeggiare il quinto anniversario della compagnia.Ci sono piccole differenze di presentazione e di prezzo tra i due bundle (tenete presente che nessuno dei due è economico), ma i titoli inclusi rimangono gli stessi.I giochi inclusi sono Donut County, Wattam, What Remains of Edith Finch, Sayonara Wild Hearts, Kentucky Route Zero e Outer Wilds.Leggi altro... Leggi su eurogamer

