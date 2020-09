Le 3 R di Vasco Rossi contro il Coronavirus per incontrare in sicurezza i fan (Di venerdì 11 settembre 2020) Vasco Rossi incontra i fan a Zocca e condivide un post sui social per svelare le 3 “R” anti Covid-19: Rispetto per te stesso, Rispetto per gli altri, Responsabilità per le tue azioni. “Per me non temo niente”, ha scritto il Blasco nella giornata di ieri condividendo su Facebook alcuni scatti in compagnia dei suoi fan. Nell’estate 2020 senza musica, Vasco ha comunque incontrato alcuni dei sostenitori, quelli che quotidianamente si recano sotto casa sua, a Zocca. Il Blasco trascorre ogni volta qualche minuto con loro, scatta foto e firma autografi, il tutto nella più totale sicurezza sia per se stesso che per gli altri. Mascherina sempre indossata nel modo corretto, sia per il Blasco che per i suoi sostenitori, nell’impossibilità di mantenere le distanze di ... Leggi su optimagazine

