Israele, in arrivo un secondo lockdown. Altissimi i contagi. (Di venerdì 11 settembre 2020) Israele, il Governo ha deciso di richiudere nuovamente tutto. A ridosso delle festività principali. A pochi giorni dal Capodanno ebraico, il governo ha deciso di interrompere le feste ed intervenire sull'emergenza sanitaria scaturita dalla diffusione del Covid. I casi hanno superato i 4000 per due giorni, con 1000 morti. Numeri agghiaccianti che dimostrano un triste … L'articolo proviene da YesLife.it.

Abu Dhabi, 11 set 12:03 - (Agenzia Nova) - Con il flusso di turisti che presto arriverà da Israele negli Emirati Arabi Uniti, dopo lo storico accordo di normalizzazione dei rapporti fra i due paesi, ...

Roma, 11 settembre 2020 - Sono più di 28 milioni i contagi da Covid-19 nel mondo. Lo rende noto la Johns Hopkins University, aggiornando a 28.161.373 il totale dei casi. E' invece salito a 909.479 il ...

