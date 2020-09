Il Monza non si ferma più: arriva un colpo dall’Atalanta (Di venerdì 11 settembre 2020) Il Monza di Berlusconi e Galliani ci ha preso gusto e non ferma il mercato in entrata, è infatti in arrivo Davide Bettella, giovane difensore classe 2000 di proprietà dell'Atalanta. Il club brianzolo mette così a segno il nono acquisto e si proietta nel novero delle papabili candidate alla promozione in Serie A, obiettivo di fatto dichiarato dalla società stessa.arriva BETTELLA: IL COMUNICATOcaption id="attachment 1020193" align="alignnone" width="1024" Davide Bettella, Getty Images/caption"Nono colpo di mercato estivo del Monza: ecco il giovane e promettente difensore dell’Under 21 azzurra Davide Bettella. Il giocatore è stato acquisito a titolo temporaneo biennale dall’Atalanta, con diritto di opzione e obbligo di riscatto al verificarsi di ... Leggi su itasportpress (Di venerdì 11 settembre 2020) Ildi Berlusconi e Galliani ci ha preso gusto e nonil mercato in entrata, è infatti in arrivo Davide Bettella, giovane difensore classe 2000 di proprietà dell'Atalanta. Il club brianzolo mette così a segno il nono acquisto e si proietta nel novero delle papabili candidate alla promozione in Serie A, obiettivo di fatto dichiarato dalla società stessa.BETTELLA: IL COMUNICATOcaption id="attachment 1020193" align="alignnone" width="1024" Davide Bettella, Getty Images/caption"Nonodi mercato estivo del: ecco il giovane e promettente difensore dell’Under 21 azzurra Davide Bettella. Il giocatore è stato acquisito a titolo temporaneo biennale dall’Atalanta, con diritto di opzione e obbligo di riscatto al verificarsi di ...

