Il Foggia è in serie C: respinti i ricorsi di Picerno e Bitonto (Di venerdì 11 settembre 2020) Il Foggia è in serie C. Quello fino a oggi era una sentenza parziale, adesso può considerarsi definitiva. La Corte d'appello federale, infatti, ha infatti respinto i ricorsi presentati da Picerno e ... Leggi su foggiatoday (Di venerdì 11 settembre 2020) Ilè inC. Quello fino a oggi era una sentenza parziale, adesso può considerarsi definitiva. La Corte d'appello federale, infatti, ha infatti respinto ipresentati dae ...

GiuseppeScapato : RT @LaGazzettaWeb: Calcio, il Foggia in festa, sale in serie C dopo retrocessione Bitonto e Picerno - dony_467 : RT @LaGazzettaWeb: Calcio, il Foggia in festa, sale in serie C dopo retrocessione Bitonto e Picerno - LaGazzettaWeb : Calcio, il Foggia in festa, sale in serie C dopo retrocessione Bitonto e Picerno - NoiNotizie : Calcio: Az Picerno-Bitonto, respinti i ricorsi. Il #Foggia è in serie C - GoalSicilia : #SerieC: respinti i reclami di #Picerno e #Bitonto, il #Foggia può festeggiare -