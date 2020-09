Case popolari a Sant'Ermete, Gambaccini: 'Edifici vecchi, ma le morosità devono essere risolte' (Di venerdì 11 settembre 2020) Esposti in Procura per le Case popolari fatiscenti a Sant'Ermete 8 settembre 2020 L'assessore al sociale Gianna Gambaccini risponde al Comitato di quartiere di Sant'Ermete che, nei giorni scorsi, ha ... Leggi su pisatoday (Di venerdì 11 settembre 2020) Esposti in Procura per lefatiscenti a8 settembre 2020 L'assessore al sociale Giannarisponde al Comitato di quartiere diche, nei giorni scorsi, ha ...

DanielaPompei : RT @FarodiRoma: Uno spiraglio per i rom di Castelromano. Molti sono nelle graduatorie delle case popolari - Aki13130021 : @emmevilla @IoioPk001 @Ted0foro @ispionline Caro signore, ha ragione, ma c'è un problema è che in Italia è da anni… - laprovinciacr : #Lombardia Case popolari, ad agosto concluso il 91% di ristrutturazioni e recuperi - carlossartori19 : Gli italiani non fanno figli perche devono mantenere ,la pubblica amministrazione 30% fancazzisti,politici pidistr… - salvmarino8 : @CardRavasi @amattioli58 E le insegne dissero: “Le parole dei profeti sono scritte sui muri della metropolitana e n… -

Ultime Notizie dalla rete : Case popolari Case popolari, ad agosto concluso il 91% di ristrutturazioni e recuperi La Provincia Cile, l’altro 11 settembre: il golpe che chiuse l’esperimento socialista di Allende

Viva il popolo! Viva i lavoratori ... Tra le opere che raccontano il golpe e le sue conseguenze, forse la più nota è La casa degli spiriti (1982) della nipote del presidente Isabel Allende (omonima ...

Aversa, Ernesto Rascato presenta la lista di “Potere al Popolo” per Elezioni Regionali

Aversa (Caserta) – Ernesto Rascato, storico titolare della libreria “Quarto Stato” di Aversa, così presenta la lista “Potere al Popolo” in cui è candidato per le elezioni regionali in Campania. “Ci pr ...

Viva il popolo! Viva i lavoratori ... Tra le opere che raccontano il golpe e le sue conseguenze, forse la più nota è La casa degli spiriti (1982) della nipote del presidente Isabel Allende (omonima ...Aversa (Caserta) – Ernesto Rascato, storico titolare della libreria “Quarto Stato” di Aversa, così presenta la lista “Potere al Popolo” in cui è candidato per le elezioni regionali in Campania. “Ci pr ...