Wta Istanbul 2020: programma, orari e ordine di gioco di venerdì 11 settembre (Di giovedì 10 settembre 2020) Il programma e l’ordine di gioco di venerdì 11 settembre al torneo WTA di Istanbul. Si inizia alle ore 12.00 italiane, sul centrale subito in scena Eugenie Bouchard che dovrà misurarsi con Danka Kovinic e Polona Hercog contro la vincente tra Paula Badosa e Sara Sorribes Tormo. A seguire non prima delle ore 18 Aljaksandra Sasnovič sfiderà una tra Tereza Martincova o Caroline Garcia, mentre Misaki Doi o Tig si ritroveranno di fronte a Gasparyan o Peterson. Nel campo 1 invece alle 12 Broady o Routliffe contro Perez o Sanders e Christian o Olmos vs Minnen o Van Uytvanck. Di seguito il programma di giornata. ordine DI gioco DI VENERDÌ 11 settembre CENTER COURT ore 12:00, Bouchard vs ... Leggi su sportface

