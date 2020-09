Willy, il testimone: 'Così uno dei Bianchi lo ha colpito con un calcio mentre era a terra' (Di giovedì 10 settembre 2020) 'Prima lo hanno picchiato in tanti, poi uno dei due fratelli Bianchi gli ha dato un calcio mentre era a terra'. A parlare è Valerio C ., testimone del pestaggio che è costato la vita a Willy Monteiro ,... Leggi su leggo

fanpage : Nelle parole di uno dei testimoni, emerge un violenza ancor più cieca nei confronti di #WillyMonteiro - repubblica : Omicidio Willy, le carte. Un testimone: 'Gli saltavano sul corpo inerme' [di FABIO TONACCI e MARIA ELENA VINCENZI]… - lalbanews : Omicidio di Willy: preso a calci e pugni mentre era inerme a terra. Un testimone: «In due saltavano sul corpo» - antimafia2000 : La furia del branco contro Willy, il testimone: ''Calci, pugni, poi saltavano sul corpo inerme'' - JackieMilesiF : Omicidio Willy, le carte. Un testimone: 'Gli saltavano sul corpo inerme' -

Ultime Notizie dalla rete : Willy testimone

Non è escluso che arrivare presto nuove iscrizioni nel registro degli indagati per la morte di Willy Monteiro Duarte, il 21enne di Paliano ucciso nella notte tra il 5 e il 6 settembre a Colleferro. Al ...Una maglietta bianca per l'ultimo saluto a Willy. E' l'invito della famiglia a chi parteciperà alle esequie del 21enne picchiato a morte a Colleferro. I funerali sono stati fissati per sabato mattina ...