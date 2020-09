Traffico Roma del 10-09-2020 ore 20:00 (Di giovedì 10 settembre 2020) Luceverde Roma da ritrovati dalle redazione alle porte di Roma nord sono due gli incidenti gravi segnalati sulla via Salaria il primo all’altezza di via di vallericca indirizzo e che comporta la chiusura della strada con una deviazione del Traffico su via di vallericca su via della Marcigliana il secondo incidente avvenuto al km 22 e l’altezza di Monterotondo Scalo anche in questo caso la strada è chiusa al Traffico migliorato invece la situazione del Traffico sulla Roma Firenze riaperto il tratto chiuso in precedenza tra la bivio per la diramazione di Roma nord e lo svincolo di Ponzano Romano verso Firenze in seguito a un incidente al momento ci sono 5 km di fila da smaltire il Traffico defluisce su due corsie code ... Leggi su romadailynews

Due morti e un ferito. Tragico incidente sull'A1 a Ponzano Romano. Traffico paralizzato: chilometri di coda

E' di due morti e un ferito il bilancio di un tragico incidente stradale avvenuto questo pomeriggio, 10 settembre, alle 17.30 circa, sulla autostrada A1 Milano-Napoli: temporaneamente chiuso il tratto ...

Maltempo: alberi caduti e allagamenti nel Cagliaritano

Strade, sottopassaggi, case e negozi allagati, auto bloccate in mezzo alle strade, alberi caduti e viabilità in tilt. È pesante il bilancio dell’ondata di maltempo che si è abbattuta soprattutto sul C ...

