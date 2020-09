Spider-Man 3, riprese rinviate al 2021: ecco perché (Di giovedì 10 settembre 2020) Brutte notizie per tutti i fan dell’Uomo Ragno. Secondo quanto riporta il sito The Direct, in esclusiva, le riprese di Spider-Man 3 non inizieranno prima del prossimo anno, più precisamente nel febbraio 2021. I fan più informati, molto probabilmente, già sanno che questa sarebbe dovuto essere il periodo in cui si sarebbe dovuto terminare di girare il film. Tuttavia il Coronavirus ha stravolto i piani, posticipando tantissime produzioni. Tom Holland, infatti, non solo sarebbe dovuto essere sul set di questa pellicola, ma era anche impegnano con Uncharted, nel quale veste i panni di Nathan Drake. Infatti i programmi erano quelli di terminare il lungometraggio tratto dal videogioco, per poi passare a interpretare il supereroe mascherato. Secondo quanto sostiene il sito sopracitato, quindi, le ... Leggi su tutto.tv

