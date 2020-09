Ora è ufficiale: Crotone, ecco Rojas dall’Universidad del Chile (Di giovedì 10 settembre 2020) Il Crotone, attraverso una nota ufficiale, ha reso noto l’arrivo di Luis Rojas Zamora dall’Universidad del Chile. Questa la nota del club calabrese: “Il Football Club Crotone è lieto di annunciare uno straordinario colpo in prospettiva: dall’Universidad del Chile arriva a titolo definitivo la giovane stella Luis Rojas Zamora. Rojas ha firmato un quadriennale con la società rossoblù, che sta scandendo ogni giorno di questo calciomercato con un regalo per i propri tifosi e che si conferma sempre particolarmente attenta alla programmazione per il futuro.Benvenuto Luis!” Foto: sito Crotone L'articolo Ora è ufficiale: Crotone, ecco ... Leggi su alfredopedulla

