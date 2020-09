Myriam Catania: «Perché io e Luca Argentero non siamo rimasti amici» (Di giovedì 10 settembre 2020) Myriam Catania, attrice e doppiatrice (ed ex moglie di Luca Argentero) ha deciso quest’anno di esporsi al pubblicoc come concorrente famosa del nuovo Grande Fratello Vip. «Mi ha dato una serie di motivi per farlo e una serie di motivi per non farlo, e poi mi ha detto: “Decidi tu”», ha spiegata la Catania a Chi, rivelando come l’ex marito – concorrente di una delle prime edizioni – abbia giocato un ruolo fondamentale nella sua decisione di prendere parte al reality. «Mi ha spiegato che è un’esperienza forte, che potrebbe essere difficile, ma anche divertente», ha detto, «Lui lo ha fatto quando aveva vent’anni, non era nessuno e non conosceva questo mondo, sono due situazioni diverse», ha poi precisato. Leggi su vanityfair

