Morte Astori, chiuse indagini per falso certificato: tre indagati (Di giovedì 10 settembre 2020) Chiuso dalla Procura di Firenze il filone d'indagine che ipotizza il reato di falso materiale nell'inchiesta per la Morte di Davide Astori, il capitano della Fiorentina trovato senza vita il 4 marzo ... Leggi su gazzetta

BullaInterista : RT @Gazzetta_it: #Inchiesta Morte #Astori, chiuse le indagini per falso certificato medico: tre #indagati - sportli26181512 : Morte Astori, chiuse le indagini per falso certificato medico: tre indagati: Morte Astori, chiuse le indagini per f… - Mic_Jordan23_ : RT @Gazzetta_it: #Inchiesta Morte #Astori, chiuse le indagini per falso certificato medico: tre #indagati - Gazzetta_it : #Inchiesta Morte #Astori, chiuse le indagini per falso certificato medico: tre #indagati - violanews : Morte Astori, nuove accuse al medico Galanti: indagato per un presunto certificato falso - -