Matera, stuprate dal branco due turiste minorenni inglesi (Di giovedì 10 settembre 2020) Emanuela Carucci Il fatto è accaduto a Marconia, una frazione di Pisticci, nel Materano. Le due ragazzine sarebbero state violentate durante una festa privata Una storia che ha sconvolto l'intera comunità lucana. A Marconia, la principale frazione del Comune di Pisticci, in provincia di Matera, due turiste inglesi sarebbero state violentate durante una festa privata. Ad aggravare il fatto è che le due straniere siano minorenni. Le due giovanissime avevano deciso di trascorrere le loro vacanze estive in Italia e avevano scelto proprio Marconia, un posto tranquillo di appena ottomila abitanti a due passi dal mare e da Matera, la capitale della cultura europea. Purtroppo, però, dopo aver accettato l'invito ad una festa, le loro vacanze non sono andate ... Leggi su ilgiornale

zazoomblog : A Matera due ragazzine inglesi hanno denunciato di essere state stuprate: al via le indagini - #Matera #ragazzine… - globalistIT : - Louis10147346 : RT @LaGazzettaWeb: Marconia, due minorenni inglesi stuprate durante una festa privata - ImolaOggi : RT @LaGazzettaWeb: Marconia, due minorenni inglesi stuprate durante una festa privata - klaudio_8 : RT @LaGazzettaWeb: Marconia, due minorenni inglesi stuprate durante una festa privata -