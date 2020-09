M5S, l'odissea di Vignaroli: "Ancora positivo, interrogo governo su caso Sardegna" (Di giovedì 10 settembre 2020) Roma, 10 set. (Adnkronos) - di Antonio Atte La vacanza in Sardegna è costata cara al deputato 5 Stelle Stefano Vignaroli, risultato positivo al Covid dopo alcuni giorni passati in Costa Smeralda. Dal 26 agosto, giorno in cui il parlamentare ha annunciato su Facebook di essersi ammalato, Vignaroli non è Ancora uscito dal tunnel del coronavirus: nel frattempo però il pentastellato ha presentato una interrogazione ai ministri dell'Interno, della Salute, del Lavoro e dei Trasporti per far luce sul boom dei contagi nella Regione amministrata da Christian Solinas e sollecitare il governo ad adottare ulteriori contromisure. "In una situazione così complessa - dice Vignaroli intervistato dall'Adnkronos - le responsabilità sono diffuse e ... Leggi su iltempo

Lacasespoglia : RT @Adnkronos: #M5S, l'odissea di #Vignaroli: 'Ancora positivo, interrogo governo su caso Sardegna' - TV7Benevento : M5S, l'odissea di Vignaroli: 'Ancora positivo, interrogo governo su caso Sardegna'... - MattiaGallo17 : RT @Adnkronos: #M5S, l'odissea di #Vignaroli: 'Ancora positivo, interrogo governo su caso Sardegna' - Adnkronos : #M5S, l'odissea di #Vignaroli: 'Ancora positivo, interrogo governo su caso Sardegna' -

Ultime Notizie dalla rete : M5S odissea M5S, l'odissea di Vignaroli: "Ancora positivo, interrogo governo su caso Sardegna" Il Tempo Stefano Vignaroli (M5S) positivo al coronavirus: «Me lo aspettavo, sul traghetto nessun distanziamento»

«La situazione sui traghetti era allucinante, zero distanziamento, poi con mezza Porto Rotondo contagiata, avevo pochi dubbi sul fatto di essere positivo anche io. Ho fatto due ore di fila per il tamp ...

Trasporto pubblico scolastico, Marchetti (Fi): “Con la deroga al metro è a rischio la salute dei ragazzi”

“Se il metro è precauzione utile e necessaria rispetto al contagio, va mantenuto sempre – va avanti Marchetti -. Se non lo è, lo togliamo sempre. Ma lo è, e oggi il virus presenta alla sinistra il con ...

«La situazione sui traghetti era allucinante, zero distanziamento, poi con mezza Porto Rotondo contagiata, avevo pochi dubbi sul fatto di essere positivo anche io. Ho fatto due ore di fila per il tamp ...“Se il metro è precauzione utile e necessaria rispetto al contagio, va mantenuto sempre – va avanti Marchetti -. Se non lo è, lo togliamo sempre. Ma lo è, e oggi il virus presenta alla sinistra il con ...