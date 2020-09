Lapo Elkann choc: 'A 13 anni sono stato abusato più volte, usavo sostanze per anestetizzare il dolore' (Di giovedì 10 settembre 2020) E' questa l'anticipazione dell'intervista riportata da TgCom24 : 'Anestetizzavo con l'uso di sostanze un dolore che sentivo dentro di me... La pandemia? Sto vivendo con preoccupazione questo mondo ... Leggi su calciomercato

Adnkronos : #LapoElkann: 'Ci vuole carcere per chi va in giro con #Covid' - zazoomblog : Lapo Elkann choc: “A 13 anni sono stato violentato più volte” le sconvolgenti dichiarazioni - #Elkann #choc: #stato… - RdtRadioStation : RDT NEWS - Cultura & Spettacoli Tv: abusi e dipendenze, Lapo Elkann si confessa a Verissimo Intervista con Silvia… - ilbianconerocom : #LapoElkann choc: 'A 13 anni sono stato abusato più volte, usavo le sostanze come anestetizzante'… - zazoomblog : Lapo Elkann choc: “A 13 anni sono stato violentato più volte” le sconvolgenti dichiarazioni - #Elkann #choc:… -