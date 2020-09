Juventus-Chiesa, Pradé: “Il presidente Commisso è stato chiaro…” (Di giovedì 10 settembre 2020) Non è un mistero che la Juventus come la maggior parte delle maggiori squadre italiane stia monitorando da tempo Federico Chiesa. Praticamente dal suo esordio in Serie A, in tutte le sessioni di calciomercato l’attaccante della Fiorentina è stato accostato a parecchi club. Tuttavia, da questo punto di vista i gigliati non avrebbero voluto sentire ragioni: Chiesa non si muoverebbe da Firenze, se non per una cospicua somma di denaro. Stando a delle stime e considerando il parere dei dirigenti della Fiorentina, tra cui lo stesso presidente Rocco Commisso, il classe 1997 varrebbe non meno di 70 milioni di euro. Una cifra considerata fuori portata dalle società italiane. LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, svolta United: con ... Leggi su tuttojuve24

forumJuventus : TS: 'La Juventus continua a lavorare sul mercato per accontentare Pirlo. I bianconeri sarebbero pronti a portare av… - Fprime86 : RT @TUTTOJUVE_COM: Corriere Fiorentino - Chiesa, Juventus nell'ombra - TUTTOJUVE_COM : Corriere Fiorentino - Chiesa, Juventus nell'ombra - infoitsport : Di Gennaro: “Chiesa probabilmente non giocherebbe nell’Inter e dovrebbe conquistarsi il posto alla Juventus. Nessun… - StoriaAmore79 : Juve scatenata, oltre a Suarez arrivano altri tre colpi enormi: spunta un nome clamoroso! I COLPI ->… -