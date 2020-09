Iss, numeri Covid come febbraio ma fase epidemia diversa (Di giovedì 10 settembre 2020) ANSA, - ROMA, 10 SET - "Sebbene il numero di casi riportato giornalmente sia numericamente simile a quanto riportato alla fine di febbraio 2020, la fase epidemiologica è completamente diversa". Lo ... Leggi su corrieredellosport

Aumentano anche i pazienti ricoverati con sintomi (1.760 vs 1.380), quelli in terapia intensiva (143 vs 107) e i decessi (72 vs 46) Firenze, bambino positivo al Covid in scuola privata: due classi e 4 ..."Sebbene il numero di casi riportato giornalmente sia numericamente simile a quanto riportato alla fine di febbraio 2020, la fase epidemiologica è completamente diversa". Lo scrive l’Iss in una Faq su ...