Incendio di vaste proporzioni nel porto di Beirut, fiamme e fumo visibili da tutta la città (Di giovedì 10 settembre 2020) https://t.co/nUTcC0LfKK - Beirut Today, @bey today, September 10, 2020 Ci sono anche video che mostrano gli operai portuali correre in preda al panico per allontanarsi dalla zona sullo sfondo delle ... Leggi su caffeinamagazine

AleRepossi : #Pavia, #incendio di vaste proporzioni alla discarica di Montebellino. Sul posto i #vigilidelfuoco. E' il secondo r… - NewSicilia : Notte di fuoco a #Palermo, un #incendio di vaste dimensioni è divampato a #MonteGrifone. #Cronaca #NewSicilia -

Ultime Notizie dalla rete : Incendio vaste

Basilicata24

Nuovo incendio a Beirut, fiamme alte nella zona del porto. Non ci sono vittime e non c’è rischio esplosioni. Torna la paura a Beirut per un nuovo vasto incendio divampato nella zona del porto, la stes ...Un gigantesco incendio è divampato al porto di Beirut, dopo le devastanti esplosioni del 4 agosto scorso. Alte colonne di fumo nero e fiamme si vedono alzarsi nei cieli della capitale libanese come mo ...