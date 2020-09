Il dl Semplificazioni è più complicato che mai: boom di articoli e norme attuative (Di giovedì 10 settembre 2020) Se l’obiettivo del governo era quello, dichiarato, di semplificare, forse la strada intrapresa non è proprio delle migliori. La Camera ha infatti approvato la fiducia posta dal governo sul decreto legge Semplicifazioni, passato con 299, 207 no e un astenuto. Un pacchetto che, però, non tiene fede al suo nome, risultando alla fine come un enorme calderone nel quale è stato infilato un po’ di tutto, con misure che spaziano dall’università al codice stradale. E con un numero di articoli che è andato via via aumentando, partito da 65 e arrivato alla fine a quota 97. Di più semplice, insomma, non c’è proprio niente. A crescere sono stati anche i provvedimenti attuativi che andranno varati nei prossimi giorni affinché gli effetti del testo possano effettivamente essere ... Leggi su ilparagone

Mov5Stelle : Il @Mov5Stelle ritiene il recupero delle aree colpite da eventi sismici una priorità assoluta. Le misure inserite n… - borghi_claudio : Oh che belle semplificazioni. Più multe per tutti. Autovelox, che rivoluzione: arrivano in città. E i ciclisti avr… - raffaellapaita : Sbloccati gli stadi con l’emendamento al DL Semplificazioni di @matteorenzi approvato stanotte al Senato. Ristruttu… - chiarapellegri9 : RT @gloquenzi: Il mio sarà un NO all’antipolitica, alle semplificazioni, all’odio per la “casta” e per le élite, alle leggi bandiera, all’h… - rotatonda : RT @ASAPS_Italia: Nella conversione in legge del decreto semplificazioni, introdotta una mini riforma del #codicedellastrada. Per noi è un'… -

Ultime Notizie dalla rete : Semplificazioni più