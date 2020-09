“Genitori confusi da troppe info”, un libro con consigli utili (Di giovedì 10 settembre 2020) Roma, 10 set. (Adnkronos Salute) – I genitori del secondo decennio degli anni 2000 sono ‘sommersi’ da informazioni sulla salute dei propri figli. Ma, rispetto al passato, sono molto meno capaci di ‘passare alla pratica’ e prendersi cura. Risultato: oggi le mamme e i papà sono più preoccupati e, nel loro bagaglio di esperienze’ hanno meno soluzioni per risolvere da soli i piccoli problemi rispetto ai loro genitori e nonni. A tracciare il quadro è Vitalia Murgia, medico pediatra e anche docente, a Roma e Madrid, di fitoterapia, che per aiutare i genitori a ‘cavarsela’ nei piccoli problemi di salute dei figli, facendo ricorso anche a rimedi naturali, ha scritto “La salute naturale del bambino. Guida pratica ai problemi di salute più comuni a uso di genitori e nonni”, in uscita oggi per Aboca ... Leggi su calcioweb.eu

