Firenze, dopo il tampone positivo di un bimbo di 8 anni quarantena per due classi e 4 maestre (Di giovedì 10 settembre 2020) In provincia di Firenze, precisamente in una scuola con sede a Bagno di Ripoli, un bambino di 8 anni di una seconda elementare è risultato positivo al Covid. La scuola privata ha segnalato l’accaduto e per la positività del bimbo sono finite in quarantena due classi da 25 bambini e 4 maestre. dopo che il piccolo è stato trovato positivo è scattata un’indagine epidemiologica che ha visto la Asl ricostruire tutti i contatti dell’alunno e procedere con la messa in quarantena di due classi, 4 maestre e – come da prassi – anche tutti gli altri contatti stretti del bambino positivo Firenze. LEGGI ANCHE ... Leggi su giornalettismo

