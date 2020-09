Eclipse dei Pink Floyd nel trailer di Dune di Denis Villeneuve con la versione di Hans Zimmer (Di giovedì 10 settembre 2020) Ascoltare Eclipse dei Pink Floyd nel trailer di Dune, il nuovo film di Denis Villeneuve, suona come la chiusura di un cerchio. Ci siamo appena ripresi dalla presenza di Something In The Way dei Nirvana nella colonna sonora di The Batman di Matt Reeves con Robert Pattinson nel ruolo del Cavaliere Oscuro, ma il trip per il nuovo lungometraggio di Villeneuve è inevitabile. Parliamo di cerchio che si chiude perché già negli anni ’70 – come raccontano nel documentario Jodorowsky’s Dune – Alejandro Jodorowsky pensò di inserire i Pink Floyd nella colonna sonora di una sua prima idea di trasposizione cinematografica del romanzo di Frank Herbert, un ... Leggi su optimagazine

