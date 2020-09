Dalla Spagna, l’Atletico rifiuta 50 milioni dalla Juve per Morata: ora tutto su Suarez (Di giovedì 10 settembre 2020) Continua la caccia al nuovo bomber in casa Juventus. La trattativa per Edin Dzeko è sfumata, al momento sul taccuino del direttore sportivo Paratici restano Luis Suarez e Alvaro Morata. Proprio per l’attaccante dell’Atletico Madrid nelle ultime ore sono giunte importanti novità. Stando a quanto riporta Marca, il club spagnolo avrebbe rifiutato un’offerta da 50 … L'articolo dalla Spagna, l’Atletico rifiuta 50 milioni dalla Juve per Morata: ora tutto su Suarez Leggi su dailynews24

forumJuventus : [ES] AS - Nella corsa a Reguilon entra anche la Juve ?? - carlaruocco1 : Non è il momento di svendere un’importante realtà bancaria come #Mps, meno che mai a concorrenti Ue o extra #Ue. Ne… - RaiSport : ?? In #Spagna sicuri, #Suarez a un passo dalla #Juventus Ci sarebbe un accordo fra le parti, ora deve rescindere co… - i404_it : Non è vero che le mascherine chirurgiche usa e getta non sono riciclabili. Ecco una bella notizia che arriva dalla… - LucaFiorino24 : @Brigasta1 @giammarcodamico Dalla Spagna non ho nessun contatto purtroppo -

Ultime Notizie dalla rete : Dalla Spagna Viaggiare dalla Spagna all'Italia e dall'Italia alla Spagna: le cose da sapere - settembre 2020 El Itagnol Juve, Suarez enigmatico sui social: "Quando escono fake news"

Ride in barba alle notizie false, questo il messaggio del Pistolero lanciato tra le sue storie di Instagram: indizio di mercato? Mentre la Juve accelera per regalare Suarez a Pirlo e dalla Spagna dann ...

Mundus Vini “summer tasting”, l’Italia n. 1. Cantina Tollo la migliore per il Belpaese

Mundus Vini, uno dei concorsi internazionali del vino più longevi del panorama internazionale, e tra i più autorevoli in un mercato strategico come la Germania (firmato dal gruppo tedesco Meininger), ...

Ride in barba alle notizie false, questo il messaggio del Pistolero lanciato tra le sue storie di Instagram: indizio di mercato? Mentre la Juve accelera per regalare Suarez a Pirlo e dalla Spagna dann ...Mundus Vini, uno dei concorsi internazionali del vino più longevi del panorama internazionale, e tra i più autorevoli in un mercato strategico come la Germania (firmato dal gruppo tedesco Meininger), ...